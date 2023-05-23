Датчик частичного разряда (беспроводной)
Датчик частичного разряда (беспроводной)
Референс: SM01010
Линейка SystemeMeters TM
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409084847
|7.6
|8.4
|5
|см.
|0.053
|кг.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|24680409084841
|30
|24.5
|24.5
|см.
|2.6
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
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