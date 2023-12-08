Ресивер беспроводной
Ресивер беспроводной
Референс: SM02003
Линейка SystemeMeters TM
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409083703
|15
|39
|5
|см.
|0.8
|кг.
CAR
|3
|—
|6
|шт.
|34680409083704
|27
|46
|35
|см.
|6.05
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.48512_23
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Срок действия: 08/12/2023 - 07/12/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.48512_23
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик