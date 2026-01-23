Активный беспроводной датчик температуры (магнитный)

Активный беспроводной датчик температуры специально разработан для применения в системах контроля температуры шинопровода, а также для установки на магнитные поверхности силового оборудования. Его магнитное основание обеспечивает быстрый и надежный монтаж на стальные конструкции без необходимости использования дополнительных креплений. Благодаря высокой точности измерений и длительному сроку службы за счет использования протокола LoRa в сочетании с встроенной батарейкой, этот датчик является отличным решением для мониторинга контактных соединений в распределительных устройствах и на сборных шинах.