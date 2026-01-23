Продукты
SM01002
Активный беспроводной датчик температуры (магнитный)
SM01002

Активный беспроводной датчик температуры (магнитный)

Референс: SM01002
Серия SystemeMeters TM

Активный беспроводной датчик температуры специально разработан для применения в системах контроля температуры шинопровода, а также для установки на магнитные поверхности силового оборудования. Его магнитное основание обеспечивает быстрый и надежный монтаж на стальные конструкции без необходимости использования дополнительных креплений. Благодаря высокой точности измерений и длительному сроку службы за счет использования протокола LoRa в сочетании с встроенной батарейкой, этот датчик является отличным решением для мониторинга контактных соединений в распределительных устройствах и на сборных шинах.

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040908479358.47.6 см. 80г.
CAR
348шт.1468040908479024.524.530 см. 3.84кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Беспроводной датчик температуры SM01002_РЭ_A01
Дата документа: 23/01/2026
Формат PDF
Размер 463.26 kB
Беспроводной датчик температуры SM01002_РЭ_A01
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
