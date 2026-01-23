Активный беспроводной датчик температуры (магнитный)
Активный беспроводной датчик температуры (магнитный)
Референс: SM01002
Активный беспроводной датчик температуры специально разработан для применения в системах контроля температуры шинопровода, а также для установки на магнитные поверхности силового оборудования. Его магнитное основание обеспечивает быстрый и надежный монтаж на стальные конструкции без необходимости использования дополнительных креплений. Благодаря высокой точности измерений и длительному сроку службы за счет использования протокола LoRa в сочетании с встроенной батарейкой, этот датчик является отличным решением для мониторинга контактных соединений в распределительных устройствах и на сборных шинах.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409084793
|5
|8.4
|7.6
|см.
|80
|г.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|14680409084790
|24.5
|24.5
|30
|см.
|3.84
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Беспроводной датчик температуры SM01002_РЭ_A01
Дата документа: 23/01/2026
Формат PDF
Размер 463.26 kB
Беспроводной датчик температуры SM01002_РЭ_A01
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
