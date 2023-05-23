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SM01007
Датчик т-ры и влажности (беспр.)
SM01007

Датчик т-ры и влажности (беспр.)

Референс: SM01007
Линейка SystemeMeters TM
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409083680773 см. 0.04кг.
CAR
396шт.246804090836843024.524.5 см. 4.85кг.
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Тип документа
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Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
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