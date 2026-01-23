Продукты
SM01016
Активный беспроводной датчик температуры
SM01016

Активный беспроводной датчик температуры

Референс: SM01016
Серия SystemeMeters TM

Датчик предназначен для работы в системах постоянного тока, таких как источники бесперебойного питания (ИБП), а также для контроля температуры конденсаторных батарей в устройствах компенсации реактивной мощности (УКРМ). Его полупроводниковый сенсор обеспечивает стабильные измерения в условиях переменных частот и высокого уровня электромагнитных помех. Монтаж с помощью силиконового ремешка позволяет легко устанавливать датчик на кабели, шины и другие элементы без нарушения их целостности. Этот датчик также может использоваться совместно с датчиком температуры и влажности окружающей среды SM01007 для определения угрозы выпадения конденсата на стенках корпуса РУ.

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919388458.47.6 см. 77г.
CAR
348шт.1468040919388124.524.530 см. 3.696кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Беспроводной датчик температуры SM01016_РЭ_A01
Дата документа: 23/01/2026
Формат PDF
Размер 523.57 kB
Беспроводной датчик температуры SM01016_РЭ_A01
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина