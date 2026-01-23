Активный беспроводной датчик температуры
Активный беспроводной датчик температуры
Референс: SM01016
Датчик предназначен для работы в системах постоянного тока, таких как источники бесперебойного питания (ИБП), а также для контроля температуры конденсаторных батарей в устройствах компенсации реактивной мощности (УКРМ). Его полупроводниковый сенсор обеспечивает стабильные измерения в условиях переменных частот и высокого уровня электромагнитных помех. Монтаж с помощью силиконового ремешка позволяет легко устанавливать датчик на кабели, шины и другие элементы без нарушения их целостности. Этот датчик также может использоваться совместно с датчиком температуры и влажности окружающей среды SM01007 для определения угрозы выпадения конденсата на стенках корпуса РУ.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409193884
|5
|8.4
|7.6
|см.
|77
|г.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|14680409193881
|24.5
|24.5
|30
|см.
|3.696
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Беспроводной датчик температуры SM01016_РЭ_A01
Дата документа: 23/01/2026
Формат PDF
Размер 523.57 kB
