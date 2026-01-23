Активный беспроводной датчик температуры

Датчик предназначен для работы в системах постоянного тока, таких как источники бесперебойного питания (ИБП), а также для контроля температуры конденсаторных батарей в устройствах компенсации реактивной мощности (УКРМ). Его полупроводниковый сенсор обеспечивает стабильные измерения в условиях переменных частот и высокого уровня электромагнитных помех. Монтаж с помощью силиконового ремешка позволяет легко устанавливать датчик на кабели, шины и другие элементы без нарушения их целостности. Этот датчик также может использоваться совместно с датчиком температуры и влажности окружающей среды SM01007 для определения угрозы выпадения конденсата на стенках корпуса РУ.