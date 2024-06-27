Продукты
SPC-PCA3-04-06
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 3П (400/630)
Референс: SPC-PCA3-04-06
Серия SystemePact CCB

Пластиковый переходник для цоколя автоматических выключателей серии SystemePact CCB 400-630 позволяет устанавливать все аксессуары для присоединения стационарного аппарата. Переходник необходим для установки разделителей полюсов, коротких или длинных клеммных заглушек.

7 800  
Спецификация
Технические характеристики
EC002043 Шасси (корзина) для силового выключателя
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919926817.8124.2 см. 0.171кг.
BB1
28шт.468040919950316.12127.2 см. 1.666кг.
CAR
332шт.1468040919926542.732.829.2 см. 7.316кг.
P12
4384шт.12080105 см. 99кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 28/05/2025
Формат PDF
Размер 14 MB
Каталог серии SystemePact CCB
