КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 3P (400-630)
КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 3P (400-630)
Референс: SPC-DOK3-04-06
Комлект позволяет преобразовать выклачатель SystemePact CCB из стационарного исполнения в выкатное, что позволяет быстро извлекать автомат из основания отключая его от силовых присоединений. Быстрое извлечение значительно ускоряет процесс обслуживания выключателя и отходящей линии. Автомат извлекают для создания видимого разрыва при обслуживании линии, быстрой замены или осмотра автоматического выключателя
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Монтажный комплект
Способ монтажа Монтажная пластина/плата
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|14680409046835
|420
|320
|283
|мм.
|8 230
|г.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
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