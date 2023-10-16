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SPD6302N3N6303D
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD630
SPD6302N3N6303D

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 2P50КА/3P50КА 3P TMD630

Референс: SPD6302N3N6303D
Линейка SystemePact CCB DC

Автоматические выключатели серии SystemePact CCB DC на ток 630 А, 3P, с термомагнитным расцепителем на 630 А; установка – на монтажную плату. Выключатели серии SystemePact CCB DC применяются в сетях постоянного тока для нечастых включений и отключений, а также защиты от перегрузки и короткого замыкания. Они могут быть дополнены стандартными аксессуарами, такими же, как и аппараты переменного тока, а также специальными аксессуарами для последовательного подключения полюсов.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.19.521.726.5 см. 6.32кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
2D чертежи 2D модель SystemePact ССВ DC 630
Дата документа: 05/12/2023
Формат DWG
Размер 227.65 kB
2D модель SystemePact ССВ DC 630
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