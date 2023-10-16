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SPD-PCB-06-2-4
ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ШТ. 250-400A (630)
SPD-PCB-06-2-4

ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ШТ. 250-400A (630)

Референс: SPD-PCB-06-2-4
Линейка SystemePact CCB DC

Шина подключения для автоматических выключателей серии SystemePact CCB DC на токи 250-400 А; комплект – 1 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей с целью снижения стоимости и эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом из полюсов, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение аппаратов оптимизирует их использование по номинальному току.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.314 см. 0.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Каталог серии SystemePact CCB DC
Техническая документация Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Техническая документация Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 915.27 kB
Руководство по эксплуатации SystemePact CCB DC 63-630A
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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