АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD500
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SYSTEMEPACT CCB DC630 3P50КА/3P20КА 4P TMD500
Референс: SPD6303N4B5004D
Линейка SystemePact CCB DC
Автоматические выключатели серии SystemePact CCB DC на ток 630 А, 4P, с термомагнитным расцепителем на 500 А; установка – на монтажную плату. Выключатели серии SystemePact CCB DC применяются в сетях постоянного тока для нечастых включений и отключений, а также защиты от перегрузки и короткого замыкания. Они могут быть дополнены стандартными аксессуарами, такими же, как и аппараты переменного тока, а также специальными аксессуарами для последовательного подключения полюсов.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|19.5
|26.5
|26.5
|см.
|8.32
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Каталог Каталог серии SystemePact CCB DCКаталог серии SystemePact CCB DC
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 5.8 MB
Техническая документация Инструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630AИнструкция по установке SystemePact CCB DC 63-630A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 2.54 MB
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