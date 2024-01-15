АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100KA 3P3D S2.3 400A РЫЧАГ
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB400 100KA 3P3D S2.3 400A РЫЧАГ
Референс: SPC400S40023L3DF
Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.
Спецификация
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Номин. продолжительный ток Iu 400 А
Количество полюсов 3
Диапазон установки расцепителя перегрузки 160-400 А
Номин. напряжение 690-690 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|29
|15.5
|15
|см.
|5.728
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
2D чертежи 2D модель SystemePact ССВ 400_6302D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат DWG
Размер 983.98 kB
3D модели 3D модель SystemePact ССВ 400_6303D модель SystemePact ССВ 400_630
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 7.47 MB
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