МОТОР-РЕДУКТОР MT 380V AC (400-630)
МОТОР-РЕДУКТОР MT 380V AC (400-630)
Референс: SPC-MA3-04-06
Мотор-редуктор MT для автоматических выключателей серии SystemePact CCB, для аппаратов на номинальный ток 400/630 А, напряжение управления – 380 В пер.тока, монтаж – с лицевой стороны выключателя; применяется для всех исполнений аппаратов – стационарный/ втычной/ выдвижной. Мотор-редуктор MT автоматически взводит пружинный механизм при включении выключателя, повторное включение выключателя возможно немедленно после его отключения. Мотор-редуктор MT имеет переключатель режимов auto/manu.
Спецификация
Технические характеристики
EC001030 Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор)
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 380-415 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 380-415 В
Тип переключающего привода Моторный привод
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|17
|17
|19.6
|см.
|3.142
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
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