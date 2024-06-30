РАСЦЕПИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 24В ПОСТОЯННОГО ТОКА

Независимый расцепитель MX для автоматических выключателей серии SystemePact CCB, напряжение управления – 24 В пер.тока/пост. тока, монтаж – под передней крышкой выключателя, защелкиванием. Независимый расцепитель MX вызывает отключение выключателя SystemePact CCB при подаче импульсной (≥ 20 мс) или непрерывной команды.