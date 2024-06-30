РАСЦЕПИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 24В ПОСТОЯННОГО ТОКА
РАСЦЕПИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 24В ПОСТОЯННОГО ТОКА
Референс: SPC-MXD4-01-06
Независимый расцепитель MX для автоматических выключателей серии SystemePact CCB, напряжение управления – 24 В пер.тока/пост. тока, монтаж – под передней крышкой выключателя, защелкиванием. Независимый расцепитель MX вызывает отключение выключателя SystemePact CCB при подаче импульсной (≥ 20 мс) или непрерывной команды.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
BAG
|2
|—
|10
|шт.
|4680409199527
|17.4
|14.2
|8
|см.
|1.19
|кг.
CAR
|3
|—
|100
|шт.
|14680409199289
|37
|36.5
|30
|см.
|12.3
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
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