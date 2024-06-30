КАБЕЛЬ CCB CORD L= 0,35 М
КАБЕЛЬ CCB CORD L= 0,35 М
Референс: SPC-CCBCORD-0.35
Комплект кабелей ССВ CORD 0.35 м с разъёмами RJ45 позволяет адаптироваться к различным расстояниям между аппаратами.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409199305
|5.7
|3.7
|11.7
|см.
|0.06
|кг.
CAR
|2
|—
|18
|шт.
|4680409199541
|26.5
|19.65
|14.7
|см.
|0.94
|кг.
BAG
|3
|—
|72
|шт.
|14680409199302
|42.5
|31.5
|28.5
|см.
|4.52
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 30/06/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Техническая документация
Инструкция по установке модуля IFM Modbus CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Инструкция по установке модуля IFM Modbus CCB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24
Формат PDF
Размер 464.25 kB
Срок действия: 18/08/2024 - 17/08/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.23910_24
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