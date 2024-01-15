РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 380V AC
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 380V AC
Референс: SPC-MXA3-01-06
Независимый расцепитель MX для автоматических выключателей серии SystemePact CCB, напряжение управления – 380 В пер.тока, монтаж – под передней крышкой выключателя, защелкиванием. Независимый расцепитель MX вызывает отключение выключателя SystemePact CCB при подаче импульсной (≥ 20 мс) или непрерывной команды.
Спецификация
Технические характеристики
EC001023 Шунтовой расцепитель (для силового выключателя)
Подходит для выключателя-разъединителя Да
Подходит для реле перегрузки Нет
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 380-400 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046630
|40
|40
|85
|мм.
|114
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4680409067468
|215
|135
|90
|мм.
|1 217
|г.
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
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