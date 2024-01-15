Продукты
SPC-MXA3-01-06
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 380V AC
SPC-MXA3-01-06

РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 380V AC

Референс: SPC-MXA3-01-06
Линейка SystemePact CCB

Независимый расцепитель MX для автоматических выключателей серии SystemePact CCB, напряжение управления – 380 В пер.тока, монтаж – под передней крышкой выключателя, защелкиванием. Независимый расцепитель MX вызывает отключение выключателя SystemePact CCB при подаче импульсной (≥ 20 мс) или непрерывной команды.

Спецификация
Технические характеристики
EC001023 Шунтовой расцепитель (для силового выключателя)
Подходит для выключателя-разъединителя Да
Подходит для реле перегрузки Нет
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 380-400 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409046630404085 мм. 114г.
BB1
210шт.468040906746821513590 мм. 1 217г.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик