Продукты
SPC100F02512M3DF
АВТ ВЫКЛ SPC100 36КА S1.2M 3P3D 25A
SPC100F02512M3DF

АВТ ВЫКЛ SPC100 36КА S1.2M 3P3D 25A

Референс: SPC100F02512M3DF
Линейка SystemePact CCB MP

Автоматический выключатель SystemePact CCB с расцепителем SystemeLogic 1 М используется в схемах управления и защиты электродвигателей на трех аппаратах, включающих в себя выключатели SystemePact CCB, тепловые реле и контакторы. Аппарат обеспечивает защиту от коротких замыканий электродвигатели мощностью до 250 кВт на напряжение 400В.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.1911.514 см. 1.83кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
3D модели 3D модель SystemePact ССВ 250
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 24.65 MB
3D модель SystemePact ССВ 250
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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