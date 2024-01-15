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SPC-SB3-01-02
РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P (100-250)
SPC-SB3-01-02

РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ 3P (100-250)

Референс: SPC-SB3-01-02
Линейка SystemePact CCB

Комплект из трех расширителей полюсов для выключателей SystemePact CCB предназначены для увеличения расстояния между центрами полюсов 45мм, для переднего подключения медных или алюминиевых шин и кабельных наконечников

Спецификация
Технические характеристики
EC002019 Полюсный расширитель / клеммный удлинитель / распределитель фаз
Подходит для количества полюсов 3
Номин. ток Iu 100-250 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409046661502710 мм. 185г.
BB1
25шт.46804090674991711.714 см. 1.05кг.
CAR
364шт.1468040904666836.53630 см. 14.56кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
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