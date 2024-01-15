АВТ ВЫКЛ SPC100 100КА S2.2M 3P3D 25A
АВТ ВЫКЛ SPC100 100КА S2.2M 3P3D 25A
Референс: SPC100S02522M3DF
Линейка SystemePact CCB MP
Автоматический выключатель SystemePact CCB с расцепителем SystemeLogic 2 М используется в схемах управления и защиты электродвигателей на трех аппаратах, включающих в себя выключатель SystemePact CCB, тепловое реле и контактор. Аппарат обеспечивает защиту от коротких замыканий электродвигателей мощностью до 250 кВт на напряжение 400В.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|19
|11.5
|14
|см.
|1.83
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
3D модели 3D модель SystemePact ССВ 2503D модель SystemePact ССВ 250
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 24.65 MB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
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