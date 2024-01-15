КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (100-250)

Короткие клеммные заглушки для автоматических выключателей серии SystemePact CCB, для аппаратов на номинальный ток 100/160/250 А, исполнение – 3P. Клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым клеммам автомата SystemePact CCB. Короткие клеммные заглушки используются для заднего присоединения стационарных аппаратов и для всех случаев присоединения втычных/выдвижных аппаратов.