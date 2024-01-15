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SPC-STC3-01-02
КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (100-250)
SPC-STC3-01-02

КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (100-250)

Референс: SPC-STC3-01-02
Линейка SystemePact CCB

Короткие клеммные заглушки для автоматических выключателей серии SystemePact CCB, для аппаратов на номинальный ток 100/160/250 А, исполнение – 3P. Клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым клеммам автомата SystemePact CCB. Короткие клеммные заглушки используются для заднего присоединения стационарных аппаратов и для всех случаев присоединения втычных/выдвижных аппаратов.

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Прочее
Способ монтажа Втычной
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090645281053474 мм. 48г.
BB1
26шт.46804090675981715.713.8 см. 0.45кг.
CAR
372шт.1468040906452547.53629 см. 6.18кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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