АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 3P3D S2.2 250A РЫЧАГ
АВТ.ВЫКЛ SYSTEMEPACT CCB250 36KA 3P3D S2.2 250A РЫЧАГ
Референс: SPC250F25022L3DF
Автоматический выключатель серии SystemePact CCB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409045923
|172
|174
|150
|мм.
|1 983
|г.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14680409045920
|535
|365
|320
|мм.
|24 683
|г.
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
3D модели 3D модель SystemePact ССВ 2503D модель SystemePact ССВ 250
Дата документа: 05/12/2023
Формат STP
Размер 24.65 MB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
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