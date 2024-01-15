МОТОР-РЕДУКТОР MT 220V AC (100-250)

Мотор-редуктор прямого действия предназначен для дистанционного включения и отключения выключателей SystemePact CCB. Мотор-редуктор прямого действия устанавливается с лицевой стороны автоматического выключателя и жестко связывает механизм привода и рычаг автоматического выключателя. Команда включения/отключения может быть как импульсной, так и постоянной Одновременная подача команд на включение и выключение запрещена.