Продукты
SPC-MA2-01-02
МОТОР-РЕДУКТОР MT 220V AC (100-250)
SPC-MA2-01-02

МОТОР-РЕДУКТОР MT 220V AC (100-250)

Референс: SPC-MA2-01-02
Линейка SystemePact CCB

Мотор-редуктор прямого действия предназначен для дистанционного включения и отключения выключателей SystemePact CCB. Мотор-редуктор прямого действия устанавливается с лицевой стороны автоматического выключателя и жестко связывает механизм привода и рычаг автоматического выключателя. Команда включения/отключения может быть как импульсной, так и постоянной Одновременная подача команд на включение и выключение запрещена.

Спецификация
Технические характеристики
EC001030 Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор)
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 220-220 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 220-220 В
Тип переключающего привода Моторный привод
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
CAR
38шт.14680409046941430360320 мм. 11 136г.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик