Продукты
SPC-OFSD-01-06
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE
SPC-OFSD-01-06

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE

Референс: SPC-OFSD-01-06
Линейка SystemePact CCB

Единая модель контакта реализует сигнализацию о всех состояниях автоматического выключателя SystemePact CCB: • OF (включено/отключено): сигнализация о положении силовых контактов аппарата; • SD (аварийное отключение): сигнализация об отключении вследствие: − пеpегpузки; − короткого замыкания; − срабатывания расцепителя напряжения; − нажатия на кнопку тестирования аппарата (push to trip); − выкатывания аппарата во включенном положении. Вспомогательный контакт SD переходит в своё начальное состояние при возврате автоматического выключателя в исходное положение. • SDE (электрическое повреждение): сигнализация об отключении аппарата в результате: − пеpегpузки; − короткого замыкания; Вспомогательный контакт SDE переходит в своё начальное состояние при возврате автоматического выключателя в исходное положение.

Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Частично (наполовину) интегрируемый
Модель/исполнение Частично (наполовину) интегрируемый
Цоколь (патрон) лампы Прочее
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409046616351525 мм. 14г.
BB1
225шт.468040906744417.314.28 см. 0.42кг.
CAR
3400шт.14680409046613373629 см. 7.51кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
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