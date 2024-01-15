ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE

Единая модель контакта реализует сигнализацию о всех состояниях автоматического выключателя SystemePact CCB: • OF (включено/отключено): сигнализация о положении силовых контактов аппарата; • SD (аварийное отключение): сигнализация об отключении вследствие: − пеpегpузки; − короткого замыкания; − срабатывания расцепителя напряжения; − нажатия на кнопку тестирования аппарата (push to trip); − выкатывания аппарата во включенном положении. Вспомогательный контакт SD переходит в своё начальное состояние при возврате автоматического выключателя в исходное положение. • SDE (электрическое повреждение): сигнализация об отключении аппарата в результате: − пеpегpузки; − короткого замыкания; Вспомогательный контакт SDE переходит в своё начальное состояние при возврате автоматического выключателя в исходное положение.