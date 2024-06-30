5 КАБЕЛЕЙ RJ45/RJ45 (ВИЛ. ЧАСТЬ) L = 3 М

Кабели ULP 3м с разъёмом RJ45 на каждом конце для соединений между элементами. Готовые кабели обеспечивают одновременно передачу информации и подачу напряжения питания 24 В пост. тока. Система быстрого монтажа ULP (Universal Logic Plug) используется в аппаратах серии SystemePact CCB до уровня Modbus и не требует специальных инструментов или дополнительных настроек