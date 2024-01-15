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SPC-MXA2-01-06
РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 220V AC
SPC-MXA2-01-06

РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ MX 220V AC

Референс: SPC-MXA2-01-06
Линейка SystemePact CCB

Независимый расцепитель MX для автоматических выключателей серии SystemePact CCB, напряжение управления – 220 В пер.тока, монтаж – под передней крышкой выключателя, защелкиванием. Независимый расцепитель MX вызывает отключение выключателя SystemePact CCB при подаче импульсной (≥ 20 мс) или непрерывной команды.

Спецификация
Технические характеристики
EC001023 Шунтовой расцепитель (для силового выключателя)
Подходит для выключателя-разъединителя Да
Подходит для реле перегрузки Нет
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 220-240 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409046623654283 мм. 106г.
BB1
210шт.468040906745121.5149 см. 1.13кг.
CAR
3100шт.14680409046620373629 см. 12кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
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