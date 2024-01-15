Продукты
SPC-A9PM-01-06
ПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)
SPC-A9PM-01-06

ПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)

Референс: SPC-A9PM-01-06
Линейка SystemePact CCB

Подвижный блок на 9 контактов с проводами для автоматических выключателей SystemePact CCB. Используется вместе с блоком неподвижных контактов, предназначен для автоматического отключения/включения вторичных цепей автоматов втычного исполнения

Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Монтаж сверху и интегрированный
Модель/исполнение Монтаж сверху и интегрированный
Цоколь (патрон) лампы Прочее
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409046913533523 мм. 32г.
BB1
215шт.46804090676281711.514 см. 0.61кг.
CAR
3180шт.146804090469103736.330 см. 7.97кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
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