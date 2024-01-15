Продукты
SPC-ERHS5-01-02
ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (100-250)
SPC-ERHS5-01-02

ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (100-250)

Референс: SPC-ERHS5-01-02
Линейка SystemePact CCB

Выносная поворотная рукоятка позволяет управлять автоматом SystemePact CCB, установленным внутри шкафа не открывая двери. Устанавливается на дверцу шкафа. Применяется в случаях, когда нужно ограничить доступ к автомату или оборудованию шкафа, но оставить возможность управления автоматом. Кроме того, рукоять не дает открыть дверь при включенном автомате

Спецификация
Технические характеристики
EC000230 Рукоятка распределительных устройств дверного монтажа
Запираемый (-ая) Да
С удлинённой осью Да
С блокировкой двери Да
С жёлтой/красной рукояткой Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409046760483100100 мм. 765г.
CAR
38шт.1468040904676749.542.521 см. 6.88кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик