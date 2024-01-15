Продукты
SPC-DRHS-01-02
СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (100-250)
SPC-DRHS-01-02

СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (100-250)

Референс: SPC-DRHS-01-02
Линейка SystemePact CCB

Стандартная поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем SystemePact CCB: • доступ к регулировкам расцепителя и возможность их считывания; • гарантированное отключение; • индикацию 3 состояний: OFF (отключено), ON (включено), Trip (аварийное отключение); • доступ к кнопке тестирования отключения (trip).

Спецификация
Технические характеристики
EC000229 Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей
Цвет Черный
Запираемый (-ая) Да
Подходит для аварийной остановки Нет
С осью-переходником Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409046746175115140 мм. 334г.
CAR
316шт.14680409046743473629 см. 6.04кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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