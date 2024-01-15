КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 3P (100-250)
КОМПЛЕКТ ЦОКОЛЯ 3P (100-250)
Референс: SPC-PIK3-01-02
Комплект цоколя предназначен для преобразования выключателя SystemePact CCB в фиксированное или выкатное исполнение для обеспечения "горячей" замены неисправного аппарата или обеспечения видимого разрыва цепи при ремонтных работах. Комплект цоколя подключает/отключает силовую цепь автомата
Спецификация
Технические характеристики
EC002049 Комплект для модифицирования силовых выключателей
Преобразование из стационарного (фиксир. установки) во втычной Да
Преобразование из втычного в стационарный (фиксир. установки) Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
CAR
|3
|—
|8
|шт.
|14680409046781
|37
|36.4
|29.7
|см.
|12.2
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
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