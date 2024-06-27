ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 3П (100-250)
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 3П (100-250)
Референс: SPC-PCA3-01-02
Пластиковый переходник для цоколя автоматических выключателей серии SystemePact CCB 100-250 позволяет устанавливать все аксессуары для присоединения стационарного аппарата. Переходник необходим для установки разделителей полюсов, коротких или длинных клеммных заглушек.
7 800
Спецификация
Технические характеристики
EC002043 Шасси (корзина) для силового выключателя
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409199244
|11.4
|3.6
|9.5
|см.
|0.077
|кг.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|4680409199480
|16.9
|13.4
|18.1
|см.
|0.623
|кг.
CAR
|3
|—
|72
|шт.
|14680409199241
|47.5
|37
|29.6
|см.
|8.175
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|110
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
3D модели
3D SPC-PCA3-01-02
Дата документа: 02/12/2024
Формат STP
Размер 458.61 kB
3D SPC-PCA3-01-02
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 28/05/2025
Формат PDF
Размер 14 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты