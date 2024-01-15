Продукты
SPC-DOK3-01-02
КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 3P (100-250)
SPC-DOK3-01-02

КОМПЛЕКТ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 3P (100-250)

Референс: SPC-DOK3-01-02
Линейка SystemePact CCB

Комлект позволяет преобразовать выклачатель SystemePact CCB из стационарного исполнения в выкатное, что позволяет быстро извлекать автомат из основания отключая его от силовых присоединений. Быстрое извлечение значительно ускоряет процесс обслуживания выключателя и отходящей линии. Автомат извлекают для создания видимого разрыва при обслуживании линии, быстрой замены или осмотра автоматического выключателя

Спецификация
Технические характеристики
EC002049 Комплект для модифицирования силовых выключателей
Преобразование из стационарного (фиксир. установки) во втычной Да
Преобразование из втычного в стационарный (фиксир. установки) Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409046821345220240 мм. 4 319г.
CAR
32шт.14680409046828470360290 мм. 9 363г.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
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