Продукты
SPC-MA3-01-02
МОТОР-РЕДУКТОР MT 380V AC (100-250)
SPC-MA3-01-02

МОТОР-РЕДУКТОР MT 380V AC (100-250)

Референс: SPC-MA3-01-02
Линейка SystemePact CCB

Мотор-редуктор MT для автоматических выключателей серии SystemePact CCB, для аппаратов на номинальный ток 100/160/250 А, напряжение управления – 380 В пер.тока, монтаж – с лицевой стороны выключателя; применяется для всех исполнений аппаратов – стационарный/ втычной/ выдвижной. Мотор-редуктор MT автоматически взводит пружинный механизм при включении выключателя, повторное включение выключателя возможно немедленно после его отключения. Мотор-редуктор MT имеет переключатель режимов auto/manu.

Спецификация
Технические характеристики
EC001030 Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор)
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 380-415 В
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 380-415 В
Тип переключающего привода Моторный привод
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.1710.511.7 см. 1.4кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
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