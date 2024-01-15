МОТОР-РЕДУКТОР MT 380V AC (100-250)

Мотор-редуктор MT для автоматических выключателей серии SystemePact CCB, для аппаратов на номинальный ток 100/160/250 А, напряжение управления – 380 В пер.тока, монтаж – с лицевой стороны выключателя; применяется для всех исполнений аппаратов – стационарный/ втычной/ выдвижной. Мотор-редуктор MT автоматически взводит пружинный механизм при включении выключателя, повторное включение выключателя возможно немедленно после его отключения. Мотор-редуктор MT имеет переключатель режимов auto/manu.