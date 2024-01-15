НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)
НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК НА 9 ПРОВОДОВ (100-630)
Референс: SPC-A9PF-01-06
Неподвижный блок на 9 контактов с проводами для автоматических выключателей SystemePact CCB. Используется вместе с блоком неподвижных контактов SPC-A9PM-01-06, предназначен для автоматического отключения/включения вторичных цепей автоматов втычного исполнения
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Способ монтажа Монтаж сверху и интегрированный
Модель/исполнение Монтаж сверху и интегрированный
Цоколь (патрон) лампы Прочее
Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В 6 А
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046906
|70
|30
|35
|мм.
|64
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|4680409067611
|17
|11.5
|14
|см.
|1.11
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.54174_23
Формат PDF
Размер 1.05 MB
Срок действия: 19/03/2023 - 18/03/2028
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