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SPC-A9PS-04-06
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 3 ПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ (400-630)
SPC-A9PS-04-06

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 3 ПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ (400-630)

Референс: SPC-A9PS-04-06
Линейка SystemePact CCB

Основание неподвижных блоков для цоколей выключателей SystemePact CCB предназначены для установки неподвижных контактов на втычной цоколь. На основание устанавливается до трех контактных блоков

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Прочее
Способ монтажа Винт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409046937971097 мм. 33г.
BB1
210шт.468040906764217.41214 см. 0.45кг.
CAR
3120шт.1468040904693437.53629 см. 6.06кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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