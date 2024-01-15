ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 3 ПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ (400-630)
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 3 ПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ (400-630)
Референс: SPC-A9PS-04-06
Основание неподвижных блоков для цоколей выключателей SystemePact CCB предназначены для установки неподвижных контактов на втычной цоколь. На основание устанавливается до трех контактных блоков
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Прочее
Способ монтажа Винт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046937
|97
|10
|97
|мм.
|33
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4680409067642
|17.4
|12
|14
|см.
|0.45
|кг.
CAR
|3
|—
|120
|шт.
|14680409046934
|37.5
|36
|29
|см.
|6.06
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
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