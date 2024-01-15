КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (400-630)
КОРОТКАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ 3P (400-630)
Референс: SPC-STC3-04-06
Короткие клеммные заглушки для автоматических выключателей серии SystemePact CCB, для аппаратов на номинальный ток 400/630 А, исполнение – 3P. Клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым клеммам автомата SystemePact CCB. Короткие клеммные заглушки используются для заднего присоединения стационарных аппаратов и для всех случаев присоединения втычных/выдвижных аппаратов.
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Монтажный комплект
Способ монтажа Винт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409064535
|140
|40
|96
|мм.
|93
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|4680409067604
|27
|20
|15
|см.
|1.05
|кг.
CAR
|3
|—
|32
|шт.
|14680409064532
|42
|32
|28
|см.
|4.87
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
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