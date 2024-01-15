ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (400-630)
ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (400-630)
Референс: SPC-ERHS5-04-06
Выносная поворотная рукоятка позволяет управлять автоматом SystemePact CCB, установленным внутри шкафа не открывая двери. Устанавливается на дверцу шкафа. Применяется в случаях, когда нужно ограничить доступ к автомату или оборудованию шкафа, но оставить возможность управления автоматом. Кроме того, рукоять не дает открыть дверь при включенном автомате
Спецификация
Технические характеристики
EC000230 Рукоятка распределительных устройств дверного монтажа
Запираемый (-ая) Да
С удлинённой осью Да
С блокировкой двери Да
С жёлтой/красной рукояткой Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046777
|10
|16
|48.4
|см.
|1.117
|кг.
CAR
|3
|—
|6
|шт.
|14680409046774
|22
|49
|49.3
|см.
|7.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
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Размер 595.8 kB
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