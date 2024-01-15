ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (400-630)

Выносная поворотная рукоятка позволяет управлять автоматом SystemePact CCB, установленным внутри шкафа не открывая двери. Устанавливается на дверцу шкафа. Применяется в случаях, когда нужно ограничить доступ к автомату или оборудованию шкафа, но оставить возможность управления автоматом. Кроме того, рукоять не дает открыть дверь при включенном автомате