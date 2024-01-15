УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК) (400-630)
УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК) (400-630)
Референс: SPC-STK-04-06
Устройство ударного действия предназначено для аварийного отключения выключателя SystemePact CCB, в случаях, когда аппарат извлекается из втычного или выкатного основания под нагрузкой, а также является частью механической блокировки платы автоматического ввода резерва. Боек устанавливается в выбивное отверстие в основании автоматического выключателя
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Прочее
Способ монтажа Втычной
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046876
|130
|100
|10
|мм.
|45
|г.
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
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