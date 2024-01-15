Продукты
SPC-STK-04-06
УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК) (400-630)
SPC-STK-04-06

УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ (БОЕК) (400-630)

Референс: SPC-STK-04-06
Линейка SystemePact CCB

Устройство ударного действия предназначено для аварийного отключения выключателя SystemePact CCB, в случаях, когда аппарат извлекается из втычного или выкатного основания под нагрузкой, а также является частью механической блокировки платы автоматического ввода резерва. Боек устанавливается в выбивное отверстие в основании автоматического выключателя

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Прочее
Способ монтажа Втычной
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040904687613010010 мм. 45г.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Каталог серии SystemePact CCB
Техническая документация SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
SystemePact CCB100-630
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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