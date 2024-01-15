СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (400-630)
СТАНДАРТНАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА (400-630)
Референс: SPC-DRHS-04-06
Стандартная поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем SystemePact CCB: • доступ к регулировкам расцепителя и возможность их считывания; • гарантированное отключение; • индикацию 3 состояний: OFF (отключено), ON (включено), Trip (аварийное отключение); • доступ к кнопке тестирования отключения (trip).
Спецификация
Технические характеристики
EC000229 Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей
Цвет Черный
Запираемый (-ая) Да
Подходит для аварийной остановки Нет
С осью-переходником Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409046753
|172
|153
|140
|мм.
|581
|г.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14680409046750
|47.5
|36
|29
|см.
|7.72
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact CCBКаталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 15/01/2024
Формат PDF
Размер 11.39 MB
Техническая документация SystemePact CCB100-630SystemePact CCB100-630
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme ElectricО предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
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