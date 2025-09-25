Продукты
SRTSE1000RTXLIG2
ИБП SRTSE 2 поколения 1000 ВА/Вт, 2U, 8 C13+1 Schuko, USB, RS-232, сухие контакты
ИБП SRTSE 2 поколения 1000 ВА/Вт, 2U, 8 C13+1 Schuko, USB, RS-232, сухие контакты

Референс: SRTSE1000RTXLIG2
Серия Smart-Save Online SRT G2

Второе поколение ИБП Smart – Save Online SRTSE1000RTXLIG2 1кВА/1кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0 и КПД в онлайн режиме более 93,5%. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, автоопределение внешних модулей АКБ, батарейные картриджи. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13 и 1 Shuko, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Входное соединение C14
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
BB1
21шт.468040925792056.55520 см. 17.333кг.
P12
410шт.12080115 см. 188кг.
Техническая документация
SRTSEG2 1-3 руководство пользователя
Дата документа: 25/09/2025
Формат PDF
Размер 1.48 MB
SRTSEG2 1-3 руководство пользователя
Каталог
Каталог однофазных ИБП нового поколения
Дата документа: 01/10/2025
Формат PDF
Размер 1.98 MB
Каталог однофазных ИБП нового поколения
Каталог
Каталог однофазных ИБП нового поколения
Дата документа: 02/10/2025
Формат PDF
Размер 1.98 MB
Каталог однофазных ИБП нового поколения
