ИБП Smart-Save Online SRT-G2 Systeme Electric 3000 ВA, 3000 Вт, 230 В, 1:1, 2U, конвертируемый форм-фактор, 6 шт. АКБ, 12В 9Ач, 8xIEC C13, 1хIEC C19
Второе поколение ИБП Smart – Save Online SRTSE3000RTXLIG2 3кВА/3кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0 и КПД в онлайн режиме более 94,5%. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, автоопределение внешних модулей АКБ, батарейные картриджи. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13 и 1 IEC C19, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
BB1
|2
|—
|1
|шт.
|4680409257951
|63.5
|48.4
|9.7
|см.
|27
|кг.