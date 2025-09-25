ИБП Smart-Save Online SRT-G2 Systeme Electric 5000 ВA, 5000 Вт, 230 В, 1:1, 4U, конвертируемый форм-фактор, 16 шт. АКБ, 12В 9Ач, Вх/вых. клеммы, 5xIEC C13, 3хIEC C19

Второе поколение ИБП Smart – Save Online SRTSE5RTXLIG2 5кВА/5кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0 и КПД в онлайн режиме более 95%. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, автоопределение внешних модулей АКБ, батарейные картриджи. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Подключение нагрузка клеммное, так и к выходным розеткам – 5 IEC C13 и 3 IEC C19, есть две группы программируемых розеток. Компактный монолитныйкорпус – 4U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.