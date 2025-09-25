Продукты
ИБП Smart-Save Online SRT-G2 Systeme Electric 6000 ВA, 6000 Вт, 230 В, 1:1, 4U, конвертируемый форм-фактор, 16 шт. АКБ, 12В 9Ач, Вх/вых. клеммы, 5xIEC C13, 3хIEC C19, SNMP карта
ИБП Smart-Save Online SRT-G2 Systeme Electric 6000 ВA, 6000 Вт, 230 В, 1:1, 4U, конвертируемый форм-фактор, 16 шт. АКБ, 12В 9Ач, Вх/вых. клеммы, 5xIEC C13, 3хIEC C19, SNMP карта

Референс: SRTSE6KRTXLIG2-NC
Серия Smart-Save Online SRT G2

Второе поколение ИБП Smart – Save Online SRTSE6RTXLIG2 6кВА/6кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0 и КПД в онлайн режиме более 95%. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Наиболее продвинутый LCD-дисплей, автоопределение внешних модулей АКБ, батарейные картриджи, встроенная SNMP-карта. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Подключение нагрузка клеммное, так и к выходным розеткам – 5 IEC C13 и 3 IEC C19, есть две группы программируемых розеток. Компактный монолитныйкорпус – 4U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков.

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Входное соединение Фиксированное подключение
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
BB1
21шт.46804092580576948.419.3 см. 71.5кг.
Документы
Техническая документация
SRTSEG2 5-10 руководство пользователя
Дата документа: 25/09/2025
Формат PDF
Размер 3.13 MB
