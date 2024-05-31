Продукты
SSDOF221625
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 2NO2NC ДЛЯ SD160-250
Вспомогательный контакт для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на токи 160-250 А, исполнение - 2NO+2NC. Вспомогательный контакт устанавливаются защелкиванием слева снизу выключателя. Они предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.

3 408  
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091595525.42.76.3 см. 0.034кг.
CAR
3112шт.23.438.917.5 см. 4.101кг.
P12
46720шт.12080120 см. 260кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 14/01/2025
Формат PDF
Размер 512.84 kB
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
Формат PDF
Размер 1.08 MB
Срок действия: 18/10/2023 - 22/03/2024
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
Совместимые продукты
SSD01603MF0080
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0063
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503MF0200
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 200A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504LF0200
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0100
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0100
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0080
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LF0250
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0063
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504LS0200
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504LS0250
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LF0200
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LS0250
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504LF0250
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0160
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0125
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0125
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 125A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0160
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0125
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504MF0200
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 200A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504MF0250
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 250A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0080
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0125
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LF0063
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0100
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 100A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0160
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 160A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0063
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0080
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0063
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 63A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0160
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603MF0063
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 63A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0125
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 125A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0100
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 100A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0100
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0080
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 80A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LS0080
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 80A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LS0200
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01603LS0100
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 3P 100A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604LF0160
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 160A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0160
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 160A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD01604MF0125
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD160 4P 125A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503MF0250
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
