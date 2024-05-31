ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 2NO2NC ДЛЯ SD160-250
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 2NO2NC ДЛЯ SD160-250
Референс: SSDOF221625
Вспомогательный контакт для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на токи 160-250 А, исполнение - 2NO+2NC. Вспомогательный контакт устанавливаются защелкиванием слева снизу выключателя. Они предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов, использующихся в цепях сигнализации и управления.
3 408
Спецификация
Технические характеристики
EC000041 Блок вспомогательных контактов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409159552
|5.4
|2.7
|6.3
|см.
|0.034
|кг.
CAR
|3
|—
|112
|шт.
|—
|23.4
|38.9
|17.5
|см.
|4.101
|кг.
P12
|4
|—
|6720
|шт.
|—
|120
|80
|120
|см.
|260
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 14/01/2025
Формат PDF
Размер 512.84 kB
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
Формат PDF
Размер 1.08 MB
Срок действия: 18/10/2023 - 22/03/2024
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты