ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
ВЫКЛ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА ФРОНТ ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
Референс: SSD02503MF0250
Выключатели-разъединители серии SystemePact SP SD на токи 250А, 3P, рукоятка – фронтальная, установка – на монтажной плате. Аппараты SystemePact SP SD применяются в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока для частых ручных замыканий и размыканий электрических цепей в главных и промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях. Возможна установка дополнительных контактов и блокировка рукоятки навесным замком.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409158999
|17.5
|16.4
|13
|см.
|2.4
|кг.
CAR
|3
|—
|8
|шт.
|—
|35.4
|38.4
|28.9
|см.
|19.297
|кг.
P12
|4
|—
|144
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|360
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация Инструкция по установке SystemePact SD 160-1250AИнструкция по установке SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 14/03/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Техническая документация SystemePact SD 160-1250ASystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 382.33 kB
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SDТехническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
Формат PDF
Размер 1.08 MB
Срок действия: 18/10/2023 - 22/03/2024
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