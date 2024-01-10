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SSDRHB1625
ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250

ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250

Референс: SSDRHB1625
Линейка SystemePact SD

Поворотная рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – фронтальная или боковая левая на выключатель; цвет – черная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах.

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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра SystemePact SD
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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