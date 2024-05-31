ВЫНОСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ КРУГЛАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
ВЫНОСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ КРУГЛАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250
Референс: SSDERHFR15B1625
Круглая выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – фронтальная на переднюю панель или дверь щита; цвет – чёрная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON), препятствует включению выключателя при открытой двери щита.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409228968
|15.5
|11.5
|9
|см.
|0.5
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 14/01/2025
Формат PDF
Размер 512.84 kB
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact SD80
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 487.25 kB
Инструкция по установке SystemePact SD80
3D модели
SP SD ERH1625
Дата документа: 20/01/2025
Формат STP
Размер 5.81 MB
SP SD ERH1625
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