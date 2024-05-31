ВЫНОСНАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ КРУГЛАЯ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА SD160-250

Круглая выносная поворотная рукоятка выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – фронтальная на переднюю панель или дверь щита; цвет – чёрная. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах, обеспечивает индикацию состояния выключателя: отключен (OFF), включен (ON), препятствует включению выключателя при открытой двери щита.