ПОВОРОТНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ РУКОЯТКА SD160-250
ПОВОРОТНАЯ КРАСНО-ЖЕЛТАЯ РУКОЯТКА SD160-250
Референс: SSDRHY1625
Поворотная рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 - 250 А; установка – фронтальная или боковая левая на выключатель; цвет – красно-желтая. Поворотная рукоятка обеспечивает управление выключателем-разъединителем при замыкании и размыкании электрических цепей в распределительных щитах.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SDТехническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты