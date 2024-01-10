ШТОК 330ММ 10Х10 ДЛЯ РУКОЯТКИ SD125-250

Удлинительный шток для выносной поворотной рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 125 - 160 А; длина – 330 мм; сечение – 10х10 мм. Шток предназначен для соединения выключателя с поворотной рукояткой, установленной на дверь распределительного щита.