ШТОК 330ММ 10Х10 ДЛЯ РУКОЯТКИ SD125-250
ШТОК 330ММ 10Х10 ДЛЯ РУКОЯТКИ SD125-250
Референс: SSDSH331625
Удлинительный шток для выносной поворотной рукоятки выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 125 - 160 А; длина – 330 мм; сечение – 10х10 мм. Шток предназначен для соединения выключателя с поворотной рукояткой, установленной на дверь распределительного щита.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SDТехническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
3D модели 3D модель SystemePact SD803D модель SystemePact SD80
Дата документа: 15/03/2024
Формат STP
Размер 4.83 MB
2D чертежи 2D модель SystemePact SD802D модель SystemePact SD80
Дата документа: 15/03/2024
Формат DWG
Размер 167.84 kB
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