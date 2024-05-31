Продукты
SSDTCL3P250
УДЛИНЕННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ SD250 3P С ЛЕВОЙ И БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ
Референс: SSDTCL3P250
Серия SystemePact SD

Длинные клеммные заглушки для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 4P, с рукояткой слева. Длинные клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым присоединениям аппарата, и повышают безопасность электроустановки для обслуживающего персонала при эксплуатации и техническом обслуживании.

2 220  
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091575279.564.17.4 см. 0.065кг.
CAR
312шт.23.738.717.7 см. 1.157кг.
P12
4720шт.12080120 см. 83кг.
Документы
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 14/01/2025
Формат PDF
Размер 512.84 kB
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Совместимые продукты
SSD02503LS0250
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503MF0250
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503MF0200
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 200A РУКОЯТКА ФРОНТ. ЦЕНТР_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LS0200
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА СБОКУ_РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LF0250
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02503LF0200
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 3P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
