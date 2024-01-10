ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3P/4P ДЛЯ SD250 DC
ШИНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3P/4P ДЛЯ SD250 DC
Референс: SSDDCL4M0250
Шина подключения для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 250 А, 3P/4P; комплект – 2 шт. Шины подключения применяются для последовательного или параллельного соединения 3-х и 4-хполюсных выключателей в сетях постоянного тока для снижения эксплуатационных издержек. Последовательное подключение уменьшает напряжение на каждом полюсе, что позволяет отключать большие токи короткого замыкания. Параллельное подключение оптимизирует использование аппаратов по номинальному току.
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Тип документа
Техническая документация Техническая брошюра SystemePact SDТехническая брошюра SystemePact SD
Дата документа: 10/01/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
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