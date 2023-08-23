Монтажные аксессуары
Необходимый набор средств для крепления или размещения оборудования в монтажных шкафах
Описание
Необходимый набор средств для крепления или размещения оборудования в монтажных шкафах.
Применение
Сфера применения
Оснащение машинных залов на объектах центров обработки данных, серверных и кроссовых помещений.
Назначение
Размещение серверного, активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, устройств внутристоечного распределения электропитания, кабелей передачи данных, средств организации воздушных потоков, систем мониторинга окружающей среды и контроля доступа.