Монтажные аксессуары

Необходимый набор средств для крепления или размещения оборудования в монтажных шкафах
ОписаниеПрименение
Описание

Применение
Сфера применения

Оснащение машинных залов на объектах центров обработки данных, серверных и кроссовых помещений.

Назначение

Размещение серверного, активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, устройств внутристоечного распределения электропитания, кабелей передачи данных, средств организации воздушных потоков, систем мониторинга окружающей среды и контроля доступа.

